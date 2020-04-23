تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 688 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.
وذكرت الوزارة - في بيان لها اليوم - أن عدد حالات الشفاء من الفيروس قد ارتفعت إلى 140 شخصًا، موضحة أن هذا العدد من المتعافين تأكد في ضوء فحص الـ(بي سي آر) وظهور نتيجتين سلبيتين متتاليتين.
وأضافت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1357 فحصًا في عموم لبنان.
على صعيد متصل، نفذ جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) حملة توعية واسعة من فيروس "كورونا" والعنف الأسري في مختلف أرجاء لبنان، عبر نشر ملصقات في الأماكن التي يتردد عليها اللبنانيون بصورة كبيرة.
وتضمنت الملصقات التي وضعها عناصر الشرطة اللبنانية على أبواب ونوافذ المحال التجارية والأنشطة التجارية المسموح لها بالعمل في إطار حالة التعبئة العامة، 3 نقاط أساسية تتمثل في "معًا ضد الوباء" والتي تنطوي على إرشادات وقائية وأرقام هواتف في حالة ظهور أعراض كورونا على الشخص.
كما عُنونت النقطة الثانية "جاهزون لخدمتكم" بهدف الحث على تبليغ الشرطة عن جميع الحالات الطارئة من أي نوع .. والنقطة الثالثة "تبقى حمايتكم/كن أولويتنا" للتأكيد على أن الشرطة جاهزة للتدخل والتعامل مع حالات العنف الأسري وتشجيع المواطنين على السرعة في التبليغ عن مثل هذه الوقائع لحماية الحالات المجني عليها.
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