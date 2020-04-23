محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقى ضباط مباحث رعاية الأحداث القبض على سيدتين ثُبت استغلالهما الأطفال في أعمال التسول بالجيزة. أكدت معلومات وتحريات مباحث رعاية الأحداث استغلال سيدتين لهما معلومات جنائية مسجلة مجموعة من الأحداث فى أعمال التسول بالشوارع المحيطة بجامعة القاهرة، واستغلال الظروف الصحية الراهنة فى تكثيف نشاطهما الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبصحبتهما 4 أطفال وبحوزتهم مبالغ مالية، وأقرت المتهمتان باستغلال الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة، وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط سيدتين استغلتا الأطفال فى التسول بمحيط جامعة القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.