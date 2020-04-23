تعافي ١٣ شخصًا من كورونا في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أعلن مستشفى إسنا التخصصي المخصص لعزل مصابي كورونا بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، خروج ١٣ شخصًا بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 173 حالة.

وقال مصدر بالمستشفى أن المتعافين من فيروس كورونا المستجد تماثلوا للشفاء التام وجاءت نتائج تحاليلهم سلبية للمرة الثانية.

وهنأت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير مستشفى إسنا التخصصي واستشارية مكافحة العدوي بالأمانة العامة، والدكتور محمد كشك قائد فريق العزل الصحي، المتعافين بخروجهم من العزل الصحي سالمين إلي منازلهم.