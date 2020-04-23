إيطاليا / مياه الصرف الصحي أداة لكشف إنتشار الوباء... التفاصيل

وكالات- أكدت مصادر صحية إيطالية أن مياه الصرف الصحي يمكنها أن تشكل أداة للكشف عن إنتشار وباء كوفيد 19 المستجد.

هذا ما أعلنه المعهد العالي للصحة (ISS)، على أساس دراسة أجريت في روما وميلانو من قبل مجموعة التي تقودها جوزيبينا لا روزا، من قسم جودة المياه والصحة في إدارة البيئة والتي سيتم نشرها قريبا.

وأوضحت لاروزا أن "المادة الوراثية لفيروس (Sars-Cov-2) يمكن العثور عليها في مياه الصرف الصحي، مما يسمح بإستخدام هذا النوع من رفع العينات، كمؤشر لوجود تفشٍ وبائي".

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وتابعت "لقد إخترنا وحللنا لأبحاث الفيروسات، مجموعة من 8 عينات لمياه صرف صحي تم جمعها بين 3 إلى 28 فيفري الماضي في ميلانو، وبين 31 مارس إلى 2 أفريل في روما"، وأنه "في عينتين تم جمعهما من نظام الصرف الصحي في منطقتي غربي ووسط شرق ميلانو، تأكد وجود الحمض النووي الريبي لفيروس كورونا المستجد".

وذكرت المسؤولة الصحية أنه "بالنسبة إلى روما، تم العثور على النتيجة الإيجابية نفسها في جميع العينات المأخوذة في المنطقة الشرقية للمدينة، ونحن الآن نوسع البحث ليشمل عينات مياه صرف أخرى من شبكة تجميع في مناطق مختلفة، تم بناؤها على مر السنين كجزء من مشروع ممول من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، التابع لوزارة الصحة".

من جانبه، أكد مدير إدارة جودة المياه والصحة في المعهد العالي للصحة، لوكا لوتشينتيني أن "النتيجة التي توصلنا إليها لا تمثل خطرا، بل تعزز إحتمالات إستخدام التحكم بمياه الصرف الصحي في المراكز الحضرية كأداة غير جراحية للكشف المبكر عن إنتشار العدوى بين السكان".