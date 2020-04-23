منظمة الصحة العالمية تتوقع استمرار فيروس كورونا “لفترة طويلة”

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادانوم غيبريسوس الأربعاء أن غالبية الدول لا تزال في المراحل الأولى من التصدي لفيروس كورونا المستجد، معتبرا أن غالبية سكان العالم هم عرضة للإصابة بكوفيد-19.
وأضاف المدير العام في مؤتمر صحافي عبر الفيديو “لا يخطئن أحد: أمامنا طريق طويل. هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة”.
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