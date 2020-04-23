مصر: الجمعة 24 أفريل أول أيام شهر رمضان

أعلنت دار الافتاء المصرية، أن الجمعة 24 أفريل، هو أول أيام شهر رمضان لعام 2020.

وبحسب بوابة "ألأهرام"، قال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية: "اللجان الشرعية والعلمية لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك وأهلة الشهور الهجرية تنتشر في 6 مراكز استطلاع على مستوى الجمهورية، هي أسوان وقنا وسوهاج ومطروح والواحات والفيوم، لرصد وتتبع الهلال وإعطاء البيانات الوافية لمفتى الجمهورية لإعلان البيان الشرعى والرسمى وبداية الشهر الهجرى من عدمه".

وكانت الحسابات الفلكية قد كشفت في وقت سابق عن أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 26 صباحا بتوقيت القاهرة بعد غد الخميس 23 أفريل وهو اليوم التالى ليوم الرؤية.

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ووفقا للحسابات الفلكية فعدة الشهر الكريم ستكون 30 يوما أول أيامه فلكيا الجمعة 24 أفريل، وآخر أيامه السبت 23 ماي.

وستكون أول أيام الشهر أقلها من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و3 دقائق، حيث يؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:28، أما آخر أيامه سيكون أطولها من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و51 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:47.