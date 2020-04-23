النقابة الجهوية للفلاحين بصفاقس : نحو رفع شكوى إلى لجنة مقاومة الفساد بالبرلمان بخصوص مكوث باخرة زيوت بميناء صفاقس

افادت النقابة الجهوية للفلاحين بصفاقس في بلاغ لها اليوم الأربعاء أنها سترفع شكوى إلى لجنة مقاومة الفساد بمجلس نواب الشعب حول الخسائر المتسببة من جراء مكوث باخرة محملة بالزيوت النباتية لمدة 46 يوم بميناء صفاقس.
وثمنت نقابة الفلاحين فتح الهيئة الفرعية لمكافحة الفساد بصفاقس في شبهة فساد حول مكوث السفينة في الميناء التجاري بصفاقس خاصة وأن تأخير التنزيل يكلف الدولة 18 ألف دولار يوميا وأن الدولة تشرع في خلاص خطايا التأخير بعد مرور أسبوع على بقاء السفينة دون إفراغ حمولتها.
ودعت النقابة هياكل الرقابة الحكومية ومحكمة المحاسبات للتدقيق (audit) في ميزانية الديوان الوطني للزيت لثالث سنوات الأخيرة للكشف على حجم الخسائر جراء خطايا التأخير.
وطالبت النقابة مصالح الرقابة بضرورة إعلام وإنارة الرأي العام حول ملابسات وتداعيات هذه الشبهة مذكرة أن الدور التاريخي لديوان الزيت هو دعم زيت الزيتون التونسي إنتاجا وتصديرا ومقترحة أن يتخلى الديوان على توريد الزيت النباتي لفائدة ديوان التجارة.
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