ترامب يأمر بتدمير أيّ زوارق إيرانيّة إذا تحرشت بالسفن الأمريكيّة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، الأربعاء 22 أفريل 2020، إنه أمر البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بالسفن الأمريكية في البحر.

وكتب ترامب على "تويتر" بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق أول قمر صناعي عسكري في مداره، "وجهت البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفننا في البحر".