قطر.. ارتفاع ملموس في إصابات كورونا لليوم الثاني

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الخميس، عن تسجيل 623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن الفيروس أودى حتى الآن بأرواح10 أشخاص في البلاد، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 7764.
وسجلت في قطر خلال آخر 24 ساعة 61 حالة شفاء من الفيروس، ليبلغ عدد المتعافين 750 شخصا، فيما لايزال 7004 مرضى تحت العلاج من العدوى.
وخضع 3445 شخصا لفحص كورونا خلال اليوم الأخير، وتجاوز العدد الإجمالي عتبة الـ73 ألفا.
وتمثل أرقام اليوم في قطر ارتفاعا ملموسا لليوم الثاني على التوالي في عدد الإصابات الجديدة، حيث سلجت أمس الأربعاء 608 إصابات جديدة، فيما سجلت في البلاد يوم الثلاثاء 518 إصابة.
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