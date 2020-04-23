ارتفاع الإصابات بكورونا في ليبيا إلى 60

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا عن ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي تم تسجيلها إلى 60 حالة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا في تقريره اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا فجر اليوم الخميس، أن عدد الإصابات بكورونا في البلاد ارتفع خلال اليوم السابق

بحالة واحدة.

وأشار المركز إلى أن 15 مريضًا تعافوا لحد الآن من الفيروس، دون تسجيل حالات شفاء جديدة خلال 24 ساعة.

ولا تزال حصيلة ضحايا الوباء في البلاد عند مستوى حالة وفاة واحدة.