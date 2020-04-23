اليمن يطلب مساعدة روسيا لمواجهة كورونا

كشف السفير اليمني لدى روسيا، أحمد سالم الوحيشي، أن حكومته طلبت من روسيا مساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وثمن الوحيشي، اليوم الخميس، موقف روسيا التي رحبت بمبادرتنا بوقف إطلاق النار لتركيز الجهود كافة على التصدي لانتشار

جائحة فيروس كورونا"، وقال: "أرسلنا قائمة بالمعدات والأدوية المطلوبة، ونبقى في انتظار رد".

Advertisements

وتتضمن القائمة أجهزة التنفس الاصطناعي ومزيلات الرجفان والبدلات الواقية وأكثر من مليون قناع تنفس من نوع N95 وكمامة

وجه.

وأشار السفير إلى أن "الحكومة اليمنية اتخذت بعد تفشي كورونا كافة الإجراءات اللازمة والمماثلة لتلك التي طبقتها الدول الأخرى وفق توصيات منظمة الصحة العالمية"، مضيفا أنه يصعب تحديد العدد الدقيق للإصابات بكورونا بسبب استمرار النزاع في البلاد.

يذكر أن اليمن أعلن حتى الآن عن تسجيل إصابة مؤكدة واحدة فقط بفيروس كورونا.