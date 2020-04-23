الصين تتبرع لمنظمة الصحة العالمية بـ 30 مليون دولار

كشفت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون ينج، اليوم الخميس، أن بلادها قررت التبرع بثلاثين مليون دولار إضافية لمنظمة الصحة العالمية لمساندتها في المعركة العالمية ضد كورونا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وكتبت على "تويتر"، أن التبرع يستهدف بشكل خاص تعزيز أنظمة الرعاية الصحية في الدول النامية.
وذكرت أن الصين تبرعت بالفعل بمبلغ 20 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية في مارس الماضي.
واعتبر جينج شوانج، المتحدث الآخرباسم الخارجية الصينية، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، أن هذا التبرع يعكس ثقة ودعم الحكومة الصينية للدور الذي تقوم به المنظمة العالمية.
وأضاف شوانج، أن الصين تؤكد دائما أن التضامن هو السبيل الوحيد لمكافحة وهزيمة هذا الفيروس.
ويأتي هذا التبرع الصيني السخي لمنظمة الصحة العالمية في وقت قطعت عنها الولايات
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه قرر تعليق المساهمات المالية الحكومية من قبل الولايات المتحدة في ميزانية المنظمة.
وهاجم ترامب المنظمة العالمية عبر "تويتر"، مشيرا إلى أنه رفض توصيتها "الخاطئة" بترك الأجواء مفتوحة مع الصين خلال بداية انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال ترامب في هذا الصدد: "منظمة الصحة العالمية أفسدت ذلك، لسبب ما، المنظمة ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة، لكنها منحازة إلى الصين".
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