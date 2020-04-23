أعلنت السلطات الإسبانية عن تسجيل 440 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأكدت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الخميس، أن حصيلة ضحايا الوباء ارتفعت منذ أمس من21717 حتى 22157 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 399 و430 و435 وفاة جديدة بسبب العدوى في البلاد الاثنين والثلاثاء والأربعاء على التوالي.
في الوقت نفسه، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلةفي إسبانيا خلال اليوم الأخير بـ4635 حالة جديدة، من 208389 حتى 213024 إصابة، ما يمثل أيضا ارتفاعا مقارنة مع معدل يوم أمس (4211 إصابة جديدة) وأول أمس (3968 إصابة).
وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية والثالثة على التوالي في قائمتي الدول الأكثر تضررا بالوباء في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثالث .. ارتفاع طفيف في معدل الوفيات بكورونا في إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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