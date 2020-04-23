ارتفاع عدد مصابي كورونا في الكويت إلى 2399 حالات

أعلنت الكويت، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لمواطن كويتي يبلغ من العمر 41 عاماً، كان يتلقى الرعاية في العناية المركزة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في الكويت إلى 14 وفاة.

كما أعلنت عن 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2399 حالات. وأشار الدكتور عبدالله السند المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية إلى أن هناك 498 حالة تماثلت للشفاء، إضافة إلى 55 حالة في العناية المركزة 1887 حالة تتلقى العلاج.

قال السند إن الحالات المرتبطة بالسفر من المصابين الـ151 هي (12 حالة منها 9 لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة)، و(حالة لمواطن كويتي

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قادم من الامارات)، و(حالة لمواطن كويتي قادم من تركيا)، و(حالة لمواطن كويتي قادم من مصر)، وجميع الحالات السابقة قدمت ضمن المرحلة الأولى من رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة. وأوضح ان الحالات المخالطة هي 132 (5 لمواطنين كويتيين)، و(60 لمقيمين من الجنسية الهندية)، و(13 لمقيمين من الجنسية المصرية)، و(25 لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية)، و(11 لمقيمين من الجنسية الإيرانية)، و(3 لمقيمين من الجنسية اللبنانية)، و(حالتان لكل من الجنسيات التالية: الأردنية السريلانكية والباكستانية والفلبينية والنيبالية ولمقيم بصورة غير قانونية)، و(حالة واحدة لكل من الجنسيات التالية: الأوزبكية والأفغانية والسورية).

وبين أن هناك 7 حالات قيد البحث عن أسباب العدوى (2 لمواطنين كويتيين و2 لمقيمين من الجنسية المصرية)، و(حالة واحدة لكل من الجنسيات التالية: مقيم بصورة غير قانونية والهندية والبنغلاديشية). وعن مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة أفاد بأنه بلغ 55 حالة بواقع 22 حرجة و33 مستقرة، وبذلك يصبح مجموع الحالات المصابة بمرض (كوفيد- 19) التي مازالت تتلقى الرعاية الطبية 1887 حالة.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قد أعلن في وقت مبكر اليوم الخميس شفاء 55 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 498 حالة. وكشف باسل الصباح إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.