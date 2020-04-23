آخر مستجدات فيروس كورونا في الدول العربية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 أبريل 2020 01:13 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 أبريل 2020 01:13 مساءً - مشاركة

سلطنة عمان.. 102 إصابة جديدة

وأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الماصبين إلى 1716.

وذكرت الوزارة أن عدد الوفيات بكورونا في السلطنة بلغ 8 حالات، بينما 307 مصابين تماثلوا للشفاء.

وفي الكويت، أعلن وزير الصحة الدكتور باسل حمود الصباح تسجيل 55 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا مما يرفع إجمالي المتعافين إلى 498.

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وزارة الصحة السودانية سجلت 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 162 حالة.

المغرب أعلنت عن تسجيل 237 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي المصابين في المملكة إلى 3446.

بينما أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 12 شخصا آخرين جراء الإصابة بالمرض.

وزارة الصحة الإماراتية أعلنت ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 1546 حالة بعد تسجيل 103 حالات شفاء جديدة.