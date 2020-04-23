كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريح جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن وفيات كورونا في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن نصف وفيات فيروس كورونا في أوروبا كانت في دور رعاية المسنين، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن المصدر المفترض لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض(كوفيد - 19) هو "الخفافيش"، ومنها انتقل إلى الإنسان من خلال وسيط.

وقد قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فضيلة الشايب، إن "جميع الأدلة المتوفرة تشير إلى أن أصل هذا الفيروس حيواني، ولم ينتج ولم يتم التلاعب به في المختبرات، وأن الخفافيش هي موطنه البيئي، ولكن من الضروري معرفة كيف انتقل الفيروس. لأنه من الواضح جدا وجود وسيط نقله من الخفافيش إلى البشر".

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,628 مليون إصابة، بينهم أكثر من 183 ألف حالة وفاة، وأكثر من 715 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.