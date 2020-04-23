كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا.. وزير: "جونسون" سيعود بالتأكيد إلى العمل قريبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف براندون لويس، وزير شؤون أيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء البريطاني، يتعافى بشكل جيد من مضاعفات فيروس كورونا الجديد COVID-19 الخطيرة وسيعود للعمل قريبًا.

وقال "لويس" لـ"سكاي": "إنه أيضًا في الوقت الحالي، وهو يتعافى تمامًا، ويفعل ما نطلبه من الناس في جميع أنحاء البلاد، وهو يأخذ نصيحة الخبراء الطبيين والأطباء ويفعل ما يفعله الأطباء"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "أنني أتطلع إلى رؤيته على قدم وساق وبقبضة كاملة على مقاليد الحكم كرئيس وزراء للبلاد. أنا متأكد من أنه سيكون قريبًا جدًا، وأنا متأكد من أنه سيحرص جدًا على العودة ولكن أعتقد أنه يفعل الشيء الصحيح أيضًا".

Advertisements

وقد قال دويتشه بنك - البنك الألماني -، اليوم الخميس، إن ضعف قدرة اختبار المملكة المتحدة الرديء في اختبار فيروس كورونا الجديد يعني أنه من المحتمل أن تكون أحد المتخلفين في العالم للخروج من الإغلاق الصارم الذي أضر بشدة بالاقتصاد القائم على الاستهلاك.

وقال أوليفر هارفي، من دويتشه بنك، في مذكرة للعملاء: "المملكة المتحدة متخلفة عن أي اقتصاد متوسط إلى كبير تقريبًا على مستوى العالم عندما يتعلق الأمر باختبارات فيروس كورونا الجديد"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "سيؤثر ذلك ماديًا على قدرة الحكومة على اتباع نهج الاختبار والتتبع عندما يتعلق الأمر بتخفيف الإغلاق".