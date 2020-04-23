كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر انخفاض الإصابة بفيروس كورونا في روسيا لليوم الثالث على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت روسيا 4،774 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في الأربع وعشرين ساعة الماضية، وهو انخفاض في عدد الحالات الجديدة اليومية لليوم الثالث على التوالي، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات على الصعيد الوطني إلى 62،773، حسبما قال المركز الروسي للاستجابة لأزمة فيروس كورونا، اليوم الخميس.

وأضاف المركز، أن 42 شخصًا مصابين بالفيروس توفوا في الـ 24 ساعة الماضية مما رفع عدد الوفيات إلى 555، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد أعلن مركز العمليات الخاص بمحاربة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في روسيا، مساء يوم الأربعاء، عن تسجيل 27 حالة وفاة جديدة في العاصمة موسكو خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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ومن الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في موسكو ارتفع من 261 إلى 288 حالة خلال آخر يوم أمس.

وقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا نحو 58 ألف حالة مع 513 وفاة حتى ظهر يوم الأربعاء، وتعافى أكثر من 4.4 ألف مصابا، وبات عدد المصابين الجدد الذين تم الإعلان عنهم ظهر يوم الأربعاء أقل مما كان قبل يوم من ذلك (5236 حالة مقابل 5642).

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.