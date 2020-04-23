كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر ميركل: منظمة الصحة العالمية "شريك لا غنى عنه" في مكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأن منظمة الصحة العالمية هي "شريك لا غنى عنه" في مكافحة فيروسات كورونا، وان ألمانيا تؤيد تفويضها، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

وقد جعلتها تعليقاتها على خلاف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أوقف تمويل الهيئة الدولية واتهمها بـ "سوء إدارة شديدة" للوباء.

وقالت ميركل في خطاب أمام البرلمان الألماني إن التعاون الدولي "مهم للغاية" لهزيمة التفشي.

على المستوى الأوروبي، تقول ميركل إنها ستعمل مع القادة الآخرين لضمان وجود استجابة سريعة للوضع المتغير، مضيفة أنه يجب أن تكون ألمانيا مستعدة لدفع المزيد في ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وأضافت "إن مشاوراتنا اليوم لن تدور بعد حول تفاصيل التفاصيل أو تحديد المدى، ولكن هناك شيء واحد واضح بالفعل: بروح التضامن، يجب أن نكون مستعدين - على مدى فترة زمنية محدودة - لجعل المساهمات في ميزانية الاتحاد الأوروبي أعلى بكثير ".

