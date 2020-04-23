كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تسجل 440 وفاة جديدة بفيروس كورونا و4635 إصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الخميس، تسجيل 440 وفاة جديدة بفيروس كورونا و4635 إصابة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقالت الحكومة الإسبانية، إنها تهدف لتخفيف إجراءات الإغلاق المتخذة لوقف تفشي كورونا في النصف الثاني من شهر مايو المقبل.

وقد أكدت الصحة الإسبانية، أن عدد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس الجديد في البلاد تجاوز عتبة 200 ألف شخص، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

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وبحسب وزارة الصحة الإسبانية، ارتفع عدد الحالات إلى 200210 من 195944 حالة، حيث تحتل إسبانيا ثاني أكبر عدد من الحالات التي تم تشخيصها في العالم بعد الولايات المتحدة.

وأشار وزارة الصحة الإسبانية، إلى أن حصيلة القتلى التراكمية من الفيروس التاجي ارتفعت إلى 20852 يوم الاثنين من 20453 في اليوم السابق.

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.