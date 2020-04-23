كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر ممرضة نيوزيلندية تحكي عن علاج رئيس الوزراء البريطاني من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حكت ممرضة نيوزيلندية قامت على علاج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال وجوده في المستشفى مصابًا بفيروس كورونا الجديد، وقالت، إنها ترى أن الزعيم العالمي "مجرد مريض آخر"، وظنت أنه يمزح عندما خصها بالثناء.

جيني ماكجي، التي عملت في الخدمة الصحية الوطنية منذ عام 2010، قالت لمحطة تلفزيونية نيوزيلندية، إنها لم تأبه بمهمة رعاية "جونسون"، التي تلقت نفس الرعاية مثل أي مريض آخر و"يجب أن تكون هناك بالتأكيد"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت "ماكجي" للتلفزيون النيوزيلندي، في مقابلة بثت، اليوم الخميس، وهو أول تعليق علني لها منذ الحلقة: "كان هناك الكثير من الاهتمام الإعلامي بشأن وجوده في المستشفى، وبصراحة، كان ذلك أصعب".

وأوضحت "ماكجي": "كوحدة، كان مجرد مريض آخر كنا نحاول بذل قصارى جهدنا من أجله، لذلك كان العمل كالمعتاد. لقد كان مجرد يوم آخر في المكتب".

تم نقل "جونسون"، 55 عامًا، إلى مستشفى جاي وسانت توماس في 5 أبريل بعد تفاقم أعراضه لـ COVID-19 وتم نقله إلى العناية المركزة في اليوم التالي، وبقي هناك حتى 9 أبريل.

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وقال "جونسون" لدى خروجه من المستشفى في 12 أبريل، في رسالة فيديو: "إن خدمة الصحة الوطنية أنقذت حياتي، لا شك". قام بتسمية وشكر الممرضات الذين اعتنوا به، بما في ذلك "جيني من نيوزيلندا".

عندما أرسل "جونسون" هذه الرسالة العامة، قالت ماكغي في المقابلة، كانت تستعد لورديتها الليلية، وأرسلت لها صديقة رسالة تحديث.

وقالت: "كانت ردة فعلي الأولى أنها كانت مزحة".

عندما قامت "ماكجي" بواجبات العناية المركزة، قالت إنها ورئيس الوزراء "أمضيا الكثير من الوقت معًا وتحدثنا بعيدًا عن التلفزيون النيوزيلندي"، خاصةً حول مدينتها Invercargill، التي قالت إنها اهتمت بها.

بعد نوبات العناية بالزعيم البريطاني، أشارت إلى أنها ستركب سيارتها و "تسمع أشياء عن بوريس جونسون في الأخبار التي كانت خيالية للغاية لأنني اعتقدت" رائع، كنت أعتني به".