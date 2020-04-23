كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر دويتشه بنك: اختبار بريطانيا الضعيف يمكن أن يبطئ الخروج من الإغلاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال دويتشه بنك - البنك الألماني -، اليوم الخميس، إن ضعف قدرة اختبار المملكة المتحدة الرديء في اختبار فيروس كورونا الجديد يعني أنه من المحتمل أن تكون أحد المتخلفين في العالم للخروج من الإغلاق الصارم الذي أضر بشدة بالاقتصاد القائم على الاستهلاك.

وقال أوليفر هارفي، من دويتشه بنك، في مذكرة للعملاء: "المملكة المتحدة متخلفة عن أي اقتصاد متوسط إلى كبير تقريبًا على مستوى العالم عندما يتعلق الأمر باختبارات فيروس كورونا الجديد"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "سيؤثر ذلك ماديًا على قدرة الحكومة على اتباع نهج الاختبار والتتبع عندما يتعلق الأمر بتخفيف الإغلاق".

وقال دويتشه بنك، إنه بالنظر إلى أن البريطانيين كانوا يؤيدون الإغلاق وقلقون للغاية من تفشي المرض، فقد تجد الحكومة صعوبة في تخفيفه ببساطة باستخدام خطة إسكندنافية على غرار الحصانة.

وأردف "هارفي" من دويتشه بنك: "ستكون المملكة المتحدة واحدة من المتخلفين عندما يتعلق الأمر برفع التأمين الحالي، أو القبول العام عندما يتم تخفيف القيود".

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وأوضح "هارفي"، أنه بالنظر إلى أن الاستهلاك يشكل نسبة كبيرة من اقتصاد المملكة المتحدة، فإنه معرض بشدة لأزمة الفيروسات التاجية.

وأشار "هارفي" إلى أنه: "يبدو أن المملكة المتحدة عالقة في ضربة مزدوجة".

كما قال: "من ناحية، استراتيجية خروج أقل تطورًا من العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى وعلامات استفهام حول تنفيذها في نهاية المطاف، ومن جهة أخرى اقتصاد معرض بشكل كبير من منظور قطاعي لعمليات الإغلاق".

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يتعافى في مقر إقامته في البلاد بعد تعقيدات خطيرة لـ COVID-19، انتقادات من السياسيين المعارضين وبعض علماء الأوبئة لرد فعلهم ببطء شديد تجاه تفشي الفيروس.

وقد واجه دعوات لإجراء تحقيق مستقل في تعامل الحكومة مع تفشي المرض بعد أن كافح الوزراء لتفسير معدلات الوفيات الصادمة، واختبارات محدودة، وأبلغوا عن نقص في أدوات الحماية حيث تشتد الحاجة إليها.