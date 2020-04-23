كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر ماليزيا تدعو إلى إنهاء سلمي للمواجهة في بحر الصين الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت سلطات ماليزيا، اليوم الخميس، إلى حل الخلافات حول بحر الصين الجنوبي بالوسائل السلمية وسط مواجهة بين السفن الصينية والماليزية، التي قال مركز أبحاث أمريكي أنها مستمرة منذ شهور.

أظهرت بيانات من موقع تتبع السفن Marine Traffic، اليوم الخميس، أن Haiyang Dizhi 8 كانت لا تزال داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة الماليزية، على بعد حوالي 337 كيلومترًا (209.4 ميل) قبالة بورنيو"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال مسؤولون ومصادر أمنية، إن ثلاث سفن حربية أمريكية وفرقاطة أسترالية أجرت مناورة مشتركة في بحر الصين الجنوبي هذا الأسبوع بالقرب من موقع عمليات ويست كابيلا.

تقع المنطقة بالقرب من المياه التي تطالب بها فيتنام وماليزيا والصين، والتي تدعي أن معظم بحر الصين الجنوبي الغني بالطاقة من خلال "خط التسعة" على شكل حرف U على خرائطها لم يعترف به جيرانها.

قالت ماليزيا، اليوم الخميس، أنها لا تزال ملتزمة بحماية مصالحها في بحر الصين الجنوبي.

وقال وزير الخارجية الماليزي، هشام الدين حسين، في أول تصريحاته الرسمية بشأن المواجهة: "في حين أن القانون الدولي يضمن حرية الملاحة، فإن وجود السفن الحربية والسفن في بحر الصين الجنوبي يمكن أن يزيد من التوترات التي قد تؤدي بدورها

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حسابات خاطئة قد تؤثر على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف "هشام الدين"، أن ماليزيا حافظت على "اتصالات مفتوحة ومستمرة" مع جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة.

وقالت مصادر أمنية إقليمية، إن السفن الحربية الأمريكية والأسترالية وصلت إلى بحر الصين الجنوبي هذا الأسبوع بالقرب من منطقة تعمل فيها سفينة مسح تابعة للحكومة الصينية، Haiyang Dizhi 8، بالقرب من سفينة حفر بموجب عقد مع شركة النفط الحكومية الماليزية بتروناس.

وقال جريج بولينج، مدير مبادرة الشفافية البحرية الآسيوية ومقرها واشنطن: "كانت المواجهة أحدث تطور في سلسلة من المضايقات التي تستهدفها السفن الصينية لعمليات الحفر في خمس كتل نفطية قبالة الساحل الماليزي في العام الماضي".

وأضاف "بولينج"، أن القوات الصينية تقوم منذ ديسمبر بمضايقة سفن الإمداد التي تخدم ويست كابيلا، وهي سفينة استكشاف نفط تديرها بتروناس.

في الأسبوع الماضي، دخلت Haiyang Dizhi 8، مصحوبة بسفينة حرس السواحل الصينية (CCG)، المنطقة الاقتصادية الخالصة في ماليزيا (EEZ) وبدأت في إجراء مسح قريب من مكان عمل West Capella.