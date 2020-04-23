كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر ميركل: "سنعيش مع هذا الفيروس لفترة طويلة " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن البلاد ما زالت في بداية أزمة الفيروس الجديد، محذرة من أن الوضع سيظل صعبًا للغاية لبعض الوقت، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

وقالت ميركل في كلمة أمام البوندستاغ، مجلس النواب في البرلمان الألماني، للمشرعين: "سنعيش مع هذا الفيروس لفترة طويلة قادمة".

كما تعهدت بتعزيز اختبار الفيروس: "الاختبار، الاختبار، الاختبار هو الطريق إلى الأمام".

استخدمت ميركل الخطاب للتعبير عن القلق من تخفيف بعض الولايات الألمانية من إجراءات التباعد الاجتماعي بسرعة كبيرة.

وحذرت قائلة: "لا يمكننا العودة إلى الحياة اليومية كما كانت قبل الفيروس.. دعونا نبقى أذكياء وحذرين أثناء الوباء."

