كورونا يدخل آسفي لأول مرة ويعود لجهة كلميم وادنون

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن عودة فيروس كورونا إلى جهات كانت قد أعلنت خالية من، ودخوله لكدن لأول مرة.

وقالت الوزارة، أنه تم اليوم تسجيل حالة جديدة من فيروس كورونا في جهة كلميم واد نون، مساء أمس الأربعاءى لرحل يبلغ من العمر 45 سنة، من مدينة بويزكارن.

وأوضحت الوزارة أن حالة المصاب الوحيد بالفيروس في الجهة مستقرة، كما يتم العمل على حصر لائحة المخالطين له، والقيام بالتدابير الموصى بها، لتكون هذه ثاني حالة لكورونا تعرفها الجهة منذ ظهور الوباء، فيما تماثلت أول حالة تم تيلها للشفاء قبل أيام.

وفي ذات السياق، أكدت مندوبية وزارة الصحة، اليوم الخميس، دخول كورونا لأول مرة لمدينة آسفي، حيث تم مساء أمس الأربعاء تسجيل أول حالة إصابة به، لشابة، يتم العمل على حصر مخالطيها، وتم التكفل بها.

يشار إلى أنه تم اليوم الإعلان عن تسجيل 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، رفعت حصيلة المصابين إلى 3537 حالة.