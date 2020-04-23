عاجل.. 13حالة شفاء جديدة و2 وفيات.. وعدد التحاليل يتجاوز عتبة الـ20 ألفا في المغرب -التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، إلى 430 حالة، بعد تسجيل 13 حالة شفاء جديدة، ما يجعل نسب الشفاء تشكل 12.2 بالمائة.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 151 حالة، بعد تسجيل 2 حالات جديدة واحدة، خلال الـ16 ساعة الماضية، فيما استقرت نسبة الوفيات في 4.3 بالمائة من إجمالي عدد المصابين.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 3537 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، بعد تسجيل 91 حالة جديدة.

وكشفت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 17295 حالة.

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مقارنة الأرقام ذاتها مع ما أعلن سابقا، نجد أن مختلف المختبرات الوطنية قد أجرت خلال الساعات الماضية ما مجموعه 947 تحليلا، ما رفع إجمالي عدد التحاليل منذ بدء الأزمة إلى 20 ألف و832 تحليلا.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.