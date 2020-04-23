عاجل..91 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 3537حالة في المغرب

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن ارتفاع جديد في حصيلة المصابين بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة، في آخر تحديث لها صباح اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال 16 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع الإصابات بالبلاد إلى3537 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنها سجلت 13 حالة تعافي جديدة ليصل مجموع من انتصروا على الفيروس 430حالة، كما وصل عدد الوفيات إلى 151 بعد تسجيل حالتين جديدتين.

يشار إلى أن وزارة الصحة، كشفت أمس أن تسعين في المائة من الحالات التي تم تسجيلها في الحصيلة السابقة، تم التوصل إليها عن طريق عملية تتبع المخالطين للمصابين، فيما لا زال آلاف الأشخاص يخضعون لعملية التتبع الصحي.