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مساعدات إماراتية إلى قيرغيزستان لاحتواء انتشار كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 23 أبريل 2020

بعثت دولة الإمارات طائرة تحمل 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى قيرغيزستان، لدعمها في الحد من انتشار (كوفيد-19).

 

وسيستفيد من هذه المساعدات نحو 7 آلاف من العاملين بمجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء تفشي الفيروس التاجي.

 

وتعليقا على هذا الأمر، قال سعيد مطر القمزي، سفير الإمارات لدى جمهورية أوزبكستان السفير غير المقيم لدى قيرغيزستان: " يأتي الدعم في المجال الطبي في إطار الجهود العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وضمن التنسيق والتعاون متعدد الأطراف".

 

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وأضاف "نأمل في أن تؤدي هذه المساعدة إلى دفع جهود شركائنا في قيرغيزستان لاحتواء كوفيد-19 بشكل عاجل وتمكين كوادرهم من مكافحة الفيروس".

 

 

وبروح التضامن والتعاون الإنساني لا تألو دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ انتشار الفيروس، جهدا في التواصل مع دول العالم ومد يد العون؛ لمواجهة تداعيات الوباء.

 

جهود الإمارات تنوعت ما بين مئات الأطنان من المساعدات الطبية، والمساعدة في إجلاء رعايا الدول إلى بلادهم واستضافة آخرين بمدينة الإنسانية.

 

كما شملت أيضا تكريس ممتلكاتها بالخارج لتقديم الخدمات الطبية، فضلا عن المساهمة في إيصال الطعام لمحتاجيه من المرضى والمعزولين صحيا بالدول التي تعاني من تفشي الفيروس.

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