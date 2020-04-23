برلماني تركي يُهاجم نظام أردوغان بشأن تعامله مع الأكراد في ظل كورونا

الخميس 23 أبريل 2020

هاجم برلماني تركي، النظام في بلاده بخصوص معاملته مع الأكراد في ظل أزمة فيروس كورونا.



وفي التفاصيل، هاجم نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في البرلمان، ساروهان أولوتش، النظام التركي على خلفية تعامله مع الأكراد في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، معتبرا أنه يظلمهم ويفتقر للمساواة، مقارنة ببقية البلاد.

وأوضح أولوتش أن "عدد التحاليل التي أجرتها حكومة حزب العدالة والتنمية في ديار بكر على سبيل المثال قليلة من حيث المناطق"، مشيرا إلى أن "هذا يعد تصرفا غير عادل ويفتقر للمساواة".

ولفت إلى أن "أرقام الإصابات المعلنة غير صحيحة، وأنها أعلى بكثير"، مشيرا إلى أنه تحدث مع مسؤولي حزبه في مدينة إسطنبول وأوضحوا له أن "الوضع في المدينة مخيف".

وأشار أولوتش إلى أن "السلطات لم تجرِ إلا 500 تحليل في مدينة كبيرة مثل ديار بكر، والأمر نفسه ينطبق على المدن الشرقية الأخرى ذات الأغلبية الكردية أيضا".

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وانتقد أولوتش مساعي أردوغان الرامية إلى تحويل أزمة كورونا المستجد إلى فرصة مثل محاولة الانقلاب المزعوم في 2016 لممارسة مزيد من القمع على المعارضة السياسية والمدنية وبسط نفوذه وتأجيل تسوية المشاكل الضرورية.

وفي سياق متصل، اعتبر المحلل السياسي ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، سيد تورون، هجوم أردوغان على عُمد البلديات الكبرى المنتمين لحزب الشعب الجمهوري المعارض أنه تمهيد لمصادرة البلديات منهم وفرض الوصاية على البلديات الكبرى كما هو الحال في البلديات الكردية حاليا.

وكان أردوغان وصف توزيع البلديات التي يترأسها عمد منتمون إلى حزب الشعب الجمهوري للخبز مجانا بأنها ضمن الدعاية، وأنها ليست خدمة للمواطنين، على حد تعبيره.

ورد تورون قائلا: "إذا كان رؤساء بلدياتنا يرسلون الخبز للمواطنين، وأنتم تقولون إن هذا يمثل دعاية، فإننا سنواصل هذه الدعاية".

وأوضح تورون أن "رؤساء البلديات ملتزمون بتلبية احتياجات المقيمين في مناطق مسؤوليتهم، وإذا لم يقوموا بهذا العمل، فإنهم بذلك يرتكبون جريمة".