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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الكويتية تسجل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الخميس 23 أبريل 2020
سجلت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2399 حالة.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 14.
وأعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، الخميس، شفاء 55 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 498 حالة.
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