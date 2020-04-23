وزارة الصحة الكويتية تسجل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 23 أبريل 2020

سجلت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2399 حالة.



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وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 14.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، الخميس، شفاء 55 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 498 حالة.