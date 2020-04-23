شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 17 طبيباً بكورونا في السودان والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح عضو لجنة أطباء السودان الدكتور مهند محمد حامد أن هذه الإصابات كانت نتيجة لمخالطتهم للمرضى، مرجعًا هذه الزيادة الكبيرة إلى عدم إفصاح المصابين على المعلومات المرضية، مما يجعلهم يتعاملون معهم دون اتباع التحوطات الكافية، ليتضح لاحقًا أنهم مصابين.
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