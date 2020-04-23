شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تخصص نصف مليار يورو للتجهيز التقني للطلاب في المنازل والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الحكومة الألمانية مع أعضاء الأحزاب وبحضور المستشارة انجيلا ميركل.
وحسبما أعلن زعماء الأحزاب الحكومية، فإن كل طالب محتاج سيتمكن من الحصول على دعم بقيمة 150 يورو لشراء الأجهزة المناسبة لهذا الغرض.
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