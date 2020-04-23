الكعبي يطالب بإستبدال اسم ملعب الحبيبية الى آخر 'لائق'

واشار الكعبي، الى أن هذه المدينة انجبت الرياضيين الابطال الذين مثلوا العراق في المحافل الدولية خير تمثيل ، سيما بمجال كرة القدم .

ودعا الكعبي، في رسالة للعبيدي، وزارة الشباب لمراجعة مخاطباته الرسمية السابقة مع لجنة الشباب والرياضة النيابية التي تطالب وتأكد على استبدال اسم الملعب ، كونه مطلبا جماهيريآ رياضيآ من ابناء المدينة التي انجبت رياضيين ابطال كاللاعب المرحوم ناطق هاشم و فلاح حسن و حبيب جعفر وعباس عبيد وكريم صدام ونعيم صدام ومهدي كاظم وآخرين لا يقلون انجازآ وشأنآ من المذكورين .

