الكعبي يطالب بإستبدال اسم ملعب الحبيبية الى آخر 'لائق'

2020-04-23 | 12:33
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طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الخميس، وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي ، بتغيير اسم ملعب الحبيبية شرقي بغداد، الى اسم آخر وصفه بـ"اللائق له"، هو " ملعب مدينة الصدر".
واشار الكعبي، الى أن هذه المدينة انجبت الرياضيين الابطال الذين مثلوا العراق في المحافل الدولية خير تمثيل ، سيما بمجال كرة القدم .
ودعا الكعبي، في رسالة للعبيدي، وزارة الشباب لمراجعة مخاطباته الرسمية السابقة مع لجنة الشباب والرياضة النيابية التي تطالب وتأكد على استبدال اسم الملعب ، كونه مطلبا جماهيريآ رياضيآ من ابناء المدينة التي انجبت رياضيين ابطال كاللاعب المرحوم ناطق هاشم و فلاح حسن و حبيب جعفر وعباس عبيد وكريم صدام ونعيم صدام ومهدي كاظم وآخرين لا يقلون انجازآ وشأنآ من المذكورين .
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