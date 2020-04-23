رئيس اتحاد الفروسية يستغرب انتخاب رئيس جديد ويتوعد باتخاذ إجراءات قانونية

وأصدر عدد من الأعضاء في الاتحاد، بياناً أعلنوا فيه انتخاب جوان فؤاد معصوم، رئيساً للاتحاد، أمس الأربعاء.

وقال الجميلي في حديث لـ الخليج 365، "استغرب حقاً، الأنباء التي تشير إلى انتخاب رئيس جديد لاتحاد الفروسية، أتساءل اين عقد الاجتماع ولماذا لم يتم الإعلان عنه في وسائل الاعلام".



وأضاف، أن "رئاسة وأعضاء الاتحاد، لم يكونوا على دراية بالاجتماع، الذي لم يحضره أي ممثل عن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية"، مؤكداً بالقول، "سألجأ الى الطرق القانونية بشأن الاجتماع غير الشرعي".

تجدر الإشارة الى ان الهيئة العامة للاتحاد العراقي المركزي للفروسية، الثقة بحيدر حسين الجميلي رئيساً للاتحاد خلال الانتخابات التي أجريت وفق قانون 18 للاتحادات الرياضية في العاشر من تشرين الأول 2018.