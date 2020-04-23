من باريس.. فنان عراقي يجسد شهداء التظاهرات ومعاناة العراقيين

الخليج 365/باريس/ علي ناجي

جسدت اعمال طينية للفنان التشكيلي العراقي سيف الملاح، الاحداث الاخيرة التي شهدتها العراق، عبر اعماله الفنيه بالاوجه الطينية.



وقال الملاح وهو طالب ماجستير فنون، في العاصمة الفرنسية باريس لـ الخليج 365، "رغم بعدنا عن العراق واهلنا لكن بقى هاجس حب الوطن وايصال معاناة الشعب العراقي، هماً كبير لنا"، مضيفاً "من خلال اعمالي الفنيه باوجه الطين، جسدت بعض ماحصل ببلدي".

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وفسر الملاح اعماله بالقول، ان" كل وجه من الاوجه يحمل رمزاً معيناً منها تمثل شهداء التظاهرات، واخرى عن الاحداث التي تشهدها البلاد بشكل يومي، بينها معاناة المواطنين العراقيين".