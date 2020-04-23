شفاء اربعة مصابين بكورونا في النجف

اعلنت دائرة صحة النجف، الخميس، عن شفاء اربعة مصابين بكورونا في المحافظة. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اربعة مصابين بفايروس كورونا تماثلوا الى الشفاء في المحافظة، بعدما ظهرت نتائج التحليل المختبري لهم والتي كانت سالبة". واضافت انهم "غادروا المستشفى على الفور".

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