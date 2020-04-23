كورونا في البصرة.. تسجيل سبع اصابات جديدة وثمان حالات شفاء

اعلنت دائرة الصحة في البصرة، اليوم الخميس، تسجيل سبع اصابات جديدة بمرض كورونا لترتفع عدد حالات الاصابة الى 294، مشيرة في ذات الوقت الى تماثل ثمان حالات للشفاء التام لتبلغ عدد حالات الشفاء 138 حالة. واصدرت الدائرة الموقف اليومي للوباء في المحافظة كما هو موضح في الجدول ادناه.

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