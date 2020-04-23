انت الان تتابع #الصين تعلن أنها ستقدم 30 مليون دولار إضافية لمنظمة الصحة العالمية بعد تعليق التمويل الأميركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

منظمة الصحة العالمية أعلنت الصين الخميس أنها ستدفع ثلاثين مليون دولار (28 مليون يورو) إضافية لمنظمة الصحة العالمية، بعد ايام على تعليق الولايات المتحدة مساهمتها المالية في المنظمة. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ إن هذا المبلغ "سيستخدم في الوقاية من وباء كوفيد-19 ومراقبته ودعم تطوير الأنظمة الصحية في الدول النامية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #الصين تعلن أنها ستقدم 30 مليون دولار إضافية لمنظمة الصحة العالمية بعد تعليق التمويل الأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.