شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة الكويتية تسجل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2399 حالة.

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وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 14.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، الخميس، شفاء 55 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 498 حالة.