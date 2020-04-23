شكرا لقرائتكم السعودية والإمارات وعدة دول عربية تتحرى رمضان الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتحرى عدد من الدول العربية، مثل السعودية والإمارات وسوريا والأردن هلال شهر رمضان مساء اليوم الخميس.

ودعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء الخميس، والذي يوافق الثلاثين من شهر شعبان في التقويم الهجري، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وأوضحت المحكمة في بيان سابق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه "نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا من أنه لم يثبت دخول شهر شعبان مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رجب رغم ترائيه، فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الخميس الموافق للثلاثين من شهر شعبان، حسب تقويم أم القرى، التاسع والعشرين من شهر شعبان، حسب قرار المحكمة العليا المنوّه عنه".

كما طالبت "ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

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وإلى ذلك، أعلنت الإمارات عن تحري رؤية هلال شهر رمضان الخميس، بعد صلاة المغرب.

وفي سوريا، أعلن القاضي الشرعي الأول في دمشق التماس هلال رمضان يوم الخميس.

ويصادف شهر رمضان هذه السنة تفشي وباء كورونا المستجد حول العالم، الذي حصد أرواح أكثر من 170 ألف شخص.

وكان مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أعلن يوم الجمعة الماضي أن صلاة التراويح و"العيد" ستقام في البيوت إذا استمر الفيروس.