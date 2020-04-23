أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سليم عون​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه "بات جليًّا، عندما نطلب من "​مصرف لبنان​" كشف الحقائق ونطالب بضبط تصرّفاته وتعاميمه المدمّرة، مَن عنده ما يخشاه ومن ليس عنده ما يخشاه، مَن الأسير الّذي يبلع لسانه ومن الطليق الّذي يرفع صوته"، لافتًا إلى أنّه "صَدق المؤسّس عندما قال إنّه ليس هناك ما يثقلنا، فلا عمالة علينا ولا عمولة في جيابنا ولا على ضميرنا دم".

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كانت هذه تفاصيل خبر سليم عون: بات جليا عندما نطالب مصرف لبنان بكشف الحقيقة من الأسير الذي يبلع لسانه ومن الطليق الذي يرفع صوته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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