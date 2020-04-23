كنعان: المحكمة الخاصة للجرائم المالية لوضع حد لمهزلة تسييس القضاء

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "على فكرة اقتراح قانون المحكمة الخاصة للجرائم المالية من 15 بندا تقدمنا به سنة 2013 على أثر التدقيق المالي في حسابات ​الدولة​ الذي قمنا به في ​لجنة المال والموازنة​ حينها ولم ننتظر الانهيار، وهو الحل الجدي لوضع حد لمهزلة التسييس والمتاجرة ب​القضاء​ المستقل و​مكافحة الفساد​ ورفع الحصانات". إضغط للمزيد

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