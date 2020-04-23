مفرزة الجديدة القضائية أوقفت مروجَي مخدرات في الدورة وضبطت كمية منها

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في إطار المتابعة المستمرّة لتوقيف تجّار المخدرات ومروّجيها والمطلوبين للقضاء، تمكّنت دورية من مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 24 نيسان 2020 وفي الدورة، ونتيجة لعمليّات الرصد والتعقب، من توقيف على متن سيارة نوع "نيسان ساني"، كلّ من: "س. س." (مواليد عام 1998، سوري) و"ع. ح." (مواليد عام 1981، سوري)".
وأوضحت في بلاغ، "أنّها ضبطت بحوزتهما 44 ظرفًا تحتوي مادّتي حجر كوكايين وكوكايين، 14 مظروفًا من مادّة الماريجوانا 17 ظرفًا بداخلها حشيشة الكيف -جميعها موضّبة ومجهّزة للبيع-، هاتفين خلويين ومبلغ مالي"، لافتةً إلى أنّ "بالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بترويج المخدرات، وقد أودعا مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته".
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