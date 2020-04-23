مفرزة الجديدة القضائية أوقفت مروجَي مخدرات في الدورة وضبطت كمية منها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في إطار المتابعة المستمرّة لتوقيف تجّار ​المخدرات​ ومروّجيها والمطلوبين للقضاء، تمكّنت دورية من مفرزة ​الجديدة​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​ بتاريخ 24 نيسان 2020 وفي ​الدورة​، ونتيجة لعمليّات الرصد والتعقب، من توقيف على متن سيارة نوع "نيسان ساني"، كلّ من: "س. س." (مواليد عام 1998، سوري) و"ع. ح." (مواليد عام 1981، سوري)".

وأوضحت في بلاغ، "أنّها ضبطت بحوزتهما 44 ظرفًا تحتوي مادّتي حجر كوكايين وكوكايين، 14 مظروفًا من مادّة ​الماريجوانا​ 17 ظرفًا بداخلها ​حشيشة الكيف​ -جميعها موضّبة ومجهّزة للبيع-، هاتفين خلويين ومبلغ مالي"، لافتةً إلى أنّ "بالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بترويج المخدرات، وقد أودعا مع المضبوطات ​القضاء​ المختص، بناءً على إشارته".