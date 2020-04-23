النشرة: فريق وزارة الصحة يتابع جولته بالمناطق لأخذ عينات عشوائية من المواطنين

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ بأنّ "فريق ​وزارة الصحة العامة​ يتابع جولته في المناطق لأخذ العيّنات العشوائيّة من المواطنين الأكثر احتكاكًا مع الناس، لإجراء حوالي 300 فحص "PCR" في "​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​". وأوضح أنّ "المحطة الأولى كانت في بلدة القرعون، من ثمّ سحمر ومشفرة وصولًا إلى غزة في ​البقاع الغربي​، بإشراف طبيب القضاء سعيد طربية". إضغط للمزيد

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