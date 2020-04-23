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الخازن اجرى إتصالات بعدد من الشخصيات للتهنئة بحلول شهر رمضان الكريم

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وجّه رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ بمناسبة حلول ​شهر رمضان​ الكريم، أحر التهاني إلى ال​لبنان​يين عمومًا والمسلمين خصوصًا، مؤكدا على أهمية هذه المناسبة الروحية والوطنية لِما تجسّد من القيَم الإنسانية التي توحّد ما بين الأديان، سائلاً المولى أن يمن على لبنان بالخير و​السلام​ وأن يلهم المسؤولين ​المحبة​ والألفة والتعاون للتخلّص مِمّا يعيق حالة الإستنهاض المطلوبة لنعود دولة تستحق الصدارة بين دول المنطقة و​العالم​.

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واشار الى انه لا شكّ بأن حلول ​الأزمة​ الصحية الطارئة ب​الكورونا​ قد نغّصت علينا ظروف العيش والإحتفال بالأعياد، إلا أننا كمؤمنين، كلنا أمل بأنها جائحة عابرة ولن تطول، وإذا لم نتمكّن هذا العام من إجتيازها، فلا شكّ بأن العام القادم سيكون موعدًا للتخلّص من غصّتها للعودة إلى مسار حياتنا الطبيعي المعتاد.

وأجرى الخازن إتصالات للتهنئة بحلول شهر رمضان الكريم بكل من: مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​، نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبد الأمير قبلان​، والعلامة السيّد ​علي فضل الله​، وشيخ عقل ​طائفة​ الموحّدين ​الدروز​ ​نعيم حسن​، ومفتي ​طرابلس​ و​الشمال​ الشيخ ​مالك الشعار​، والشيخ الدكتور ​محمد رشيد قباني​.

كما أبرق الخازن للمناسبة نفسها مهنئا كلاً من الرؤساء: ​نبيه بري​، ​حسين الحسين​، حسّان دياب، ​سعد الحريري​، ​تمام سلام​، ​نجيب ميقاتي​، ​فؤاد السنيورة​، و​سليم الحص​.

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