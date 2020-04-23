اشارت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​ في تصريح لها عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى اننا "نأسف لممارسات ​الحكومة​ الحالية، وما حصل البارحة في ​الجلسة التشريعية​، لجهة عدم تطبيق الآلية الرسمية، اي تقديم البنود قبل اسبوعين. وهو ما افشل النصاب لمناقشة اهم البنود: ​مساعدات​ القطاعات الحيوية". اضاف قائلا "واضح أن هذه الحكومة بحالة تخبط، ورميها المسؤولية على الغير لم يعد يؤخذ على محمل الجد".

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كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: هذه الحكومة بحالة تخبط ورميها المسؤولية على الغير لم يعد يؤخذ على محمل الجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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