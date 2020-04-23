الجيش الاسرائيلي استأنف عمليات الحفر ورفع السواتر قبالة الوزاني

إستأنف قوات ​الجيش الاسرائيلي​ عمليات الحفر ورفع السواتر قبالة ​الوزاني​، واجتازت قوة مؤلفة من 10 جنود السياج التقني عند محلة مسكاف عام قبالة حاجز ​الجيش اللبناني​ في ​العديسة​، وقاموا بعملية مسح للطريق. إضغط للمزيد

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