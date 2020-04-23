بري دعا الى عقد جلسة مشتركة للجان يوم الاربعاء الواقع فيه 29 نيسان

دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الى عقد جلسة مشتركة للجان الادارة و​العدل​ الدفاع الوطني والداخلية و​البلديات​ و​لجنة حقوق الانسان​ لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة ب​العفو العام​ وذلك قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 29 نيسان الجاري عام 2020. إضغط للمزيد

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