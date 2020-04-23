بري دعا الى عقد جلسة مشتركة للجان يوم الاربعاء الواقع فيه 29 نيسان

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة مشتركة للجان الادارة والعدل الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ولجنة حقوق الانسان لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالعفو العام وذلك قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 29 نيسان الجاري عام 2020.
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