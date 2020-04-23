منخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر مع رياح شديدة ظهر يوم الجمعة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر طقس ربيعي على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى بعد ظهر يوم الجمعة حيث يتأثر بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر مع رياح شديدة تتجاوز ال٨٠ كلم/س أحياناً .

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً مع انخفاض ملموس ب​درجات الحرارة​ على الجبال وضباب على المرتفعات . الرياح تكون ناشطة و تشتدّ أحياناً لتقارب سرعتها الى ٦٠ كلم/ساعة.

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الجمعة: غائم جزئياً بسحب متوسطة مع رياح ناشطة محملة بالغبار وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة يتحول بعد الظهر الى غائم مع انخفاض حاد بدرجات الحرارة واشتداد سرعة الرياح فتقارب ال ٨٠ كلم/س خاصة في ​الجنوب​ يرتفع معها موج البحر وتزيد نسبة الرطوبة فتسوء الرؤية على المرتفعات مساءً وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط ​أمطار​ خفيفة متفرقة موحلة كما يتوقع حدوث برق ورعد ليلا .

السبت: غائم إجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة محليا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

الأحد: غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة تتساقط أمطار محلية في الفترة الصباحية ويتحسن الطقس خلال ​النهار​.