قائد الحرس الثوري الإيراني: أصدرنا أمرا لقواتنا باستهداف أي قطع بحرية أميركية تستهدف سفننا

اعلن قائد الحرس الثوري ال​إيران​ي ​حسين سلامي​ أنه وجه أوامر للقوات البحرية في مياه ​الخليج​ باستهداف أي قطع حربية أميركية تهدد أمن أيران أو سفنها في الخليج. وأكد أن ​طهران​ سترد بقوة على أي تهديدات في مياه الخليج، وقال: "سنرد بحزم وبسرعة وبشكل مؤثر على أي استهداف لنا في مياه الخليج".

وتوجه قائد الحرس الثوري للأميركيين قائلا: "إننا جادون ولن نتسامح في الدفاع عن أمننا القومي وحدودنا المائية وأمن الملاحة البحريةوقواتنا في الخليج". ولفت متحدثا من ​جزيرة أبو موسى​ في الخليج إلى أن "الولايات المتحدة اختبرت سلوكنا في الماضي وعليها أن تتعظ"، وقال: "نحن وجهنا الأوامر إلى قواتنا في مياه الخليج باستهداف أي ​سفينة​ أو قطعة حربية تابعة لقوات ​الجيش​ الأميركي الإرهابي، تقوم بتهديد أمن سفننا غير الحربية أو الحربية"، مضيفا أن "ما جرى في مياه الخليج خلال الأسبوع الماضي ناجم عن فوضى وعدم انضباط لدى الوحدات العسكرية الأميركية في الخليج".

وأشار سلامي إلى أن ​القوات​ الأميركية تعرضت بشكل خطير وغير مهني لسفينة تابعة للحرس الثوري في مياه الخليج قبل أسبوع، مشددا على أن أمن منطقة الخليج جزء من استراتجيات إيران للدفاع عن مصالحها البحرية.